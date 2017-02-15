Бойцу АТО хотели дать три года тюрьмы за "кражу флага"

Апелляционный суд отменил решение вынесшего приговор суда и вернул дело на повторное рассмотрение

Защитника Донецкого аэропорта из Винницы, Николая Лаврика, дважды раненного и контуженного на войне, засудили "за кражу украинского флага" на три года тюрьмы - максимальный срок, предусмотренный статьей. Апелляционный суд отменил решение Могилев-Подольского районного суда и вернул дело на повторное рассмотрение, говорится в сюжете ТСН.

По словам Лаврика, флаг висел при въезде в село Бандишовку грязный и помятый, "как тряпка". Ветеран заявил, что снял его, потому что собственными глазами видел, как в Донецком аэропорту солдаты умирают за флаг.

"Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный - значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя", - рассказал он.

На следующий день сельский голова заявил о краже на сумму, которая как раз подпадает под статью. "Председатель сельского совета предоставил справку о том, что государственный флаг находился на балансе и стоил 300 гривень", - заявил начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский.

После "следствия" суд дал подсудимому максимальный срок - три года и десять дней тюремного заключения.

После приговора Лаврик обратился к услугам адвоката, вместе с которым подали на апелляцию. Во время работы адвокат выяснил, что на самом деле стоимость флага составляет 65 гривень, кроме того, флаг за якобы 300 гривень на балансе сельсовета не находился.

"Выходит, обманул. Сейчас проведем проверку совместно с прокуратурой и дадим принципиальную оценку действиям чиновника", - заявил руководитель местной полиции Валерий Жучковский.

После решения апелляционного суда сельский председатель уже уточнил, что заявление в полицию не писал. "Я в устной форме в телефонном режиме сказал - и все", - говорит сельский председатель Бандишовки Николай Антонюк.

Работу полиции и прокуратуры обещают "оценить по итогам служебных расследований".

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