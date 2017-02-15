Астрономы обнаружили одну из крупнейших среди известных галактик
Международная группа астрономов сообщила об открытии новой гигантской радиогалактики. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
Астрофизики назвали новую галактику UGC 9555, и она является одной из крупнейших до сих пор обнаруженных галактик. Ученые предполагают, что ее размер составляет примерно 8,3 млн световых лет в диаметре (диаметр Млечного Пути - 100 тысяч световых лет).
Расположенная на расстоянии около 820 млн световых лет от Земли UGC 9555 является частью более крупной группы галактик, названных MSPM 02158.
8 февраля 2017 года сообщалось, что американские астрономы обнаружили большую черную дыру, которая поглощает космические объекты в созвездии Девы уже в течение 11 лет.
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