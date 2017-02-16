"Ну-ну, придется вернуть Крым": карикатура DW на Путина и Трампа

Штатный карикатурист немецкого новостного агентства Сергей Ёлкин одним рисунком изобразил "несбывшиеся надежды Путина"

В интернете появилась карикатура на ситуацию, которая сложилась в последние дни между Москвой и Вашингтоном после того как в администрации президента США Дональда Трампа заявили: РФ должна вернуть Украине оккупированный Крымский полуостров.

Карикатурист немецкого агентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин изобразил реакцию российского президента Владимира Путина на слова из Белого дома.





"Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым", - таким комментарием сопровождается карикатура.













Иллюстрация: Сергей Ёлкин / Deutsche Welle





14 февраля 2017 года у Трампа заявили , что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе. В ответ на это глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Озеров отметил , что Крымский полуостров, который российские войска оккупировали в 2014 году, якобы не может быть "предметом торга между РФ и США". Днем позже Трамп у себя в Twitter заявил , что Крым был "захвачен" Россией, и что "Обама был слишком мягок" в своей реакции на это преступление.









Россия оккупировала АР Крым в 2014-м году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент признал Госдуму РФ нелегитимной.





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