Синоптики предупреждают: ночью будут сильные морозы

Ночью будет до минус 20 градусов мороза, однако уже завтра начнется потепление практически во всей Украине

В ночь с 16 на 17 февраля будет еще холодно, преимущественно низкая температура ожидается на востоке Украины. Об этом Эспрессо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью температура на востоке опустится до -13, а в Луганской и северной части Донецкой области - до минус 20. Однако это будет кратковременный холод. Сегодня днем здесь будет сухо и солнечно. Температура воздуха - минус 2 - 5 градусов.

На западе ожидается достаточно теплая погода после прохладной ночи - от 0 до +3. Солнечно, осадки маловероятны.

В северных областях сегодня будет наблюдаться разная погода. На Житомирщине будет достаточно тепло - около 0, на Киевщине - 1 - 3 градуса мороза, а на Сумщине и Черниговщине - еще прохладнее - до -5. Осадки маловероятны.

В центральной части Украины столбик термометра будет показывать от -5 до 0. Теплее всего будет на Виннитчине. Без осадков, малооблачно и солнечно.

На юге также будет преобладать ясная погода. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла. На южном побережье Крыма - до +4 - 5.

В Киеве малооблачно, от -2 до -4 градусов.

Уже завтра начнется потепление практически во всей Украине. Оно будет постепенным: ночью - небольшие морозы, днем - небольшие плюсы. Однако весна все равно будет ощущаться.

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