Порошенко: Снайперы на Майдане - начало агрессии против Украины

Участники Майдана тогда еще не знали, что безоружными вступают в один из первых боев за независимость, заявил глава государства

События на Майдане в феврале 2014 года стали первым боем за независимость в истории современной Украины. Об этом сегодня на мероприятии по чествованию памяти героев Небесной сотни заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы собрались на отрезке киевской улицы, где история Украины изменилась навсегда. На этом месте большое братство людей заплатило наивысшую цену за независимость: они тогда еще не знали, что безоружными вступают в один из первых боев за независимость", - сказал он.

По словам Порошенко, в те дни страна еще не знала, "какой коварный враг нам противостоит".

"Выстрелы снайперов на Майдане были фактически первыми выстрелами агрессора в душу нашего государства", - добавил он.

Глава государства сообщил, что принял решение и объявляет неотложным проект закона о внесении изменений в законодательство "с целью чествования подвигов участников Революции достоинства".

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18-20 февраля 2017 года на улицы в Киеве выйдут более шести тысяч правоохранителей, которые будут иметь право проверять документы и осматривать вещи. Полицию столицы ко Дню героев Небесной сотни, 20 февраля, переведут на усиленный вариант несения службы.

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