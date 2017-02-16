Работа из дому может вызвать бессонницу и депрессию - ученые

42% людей, которые всегда работают дома, сообщили, что страдают от бессонницы

Работа дома может сэкономить время, но она также может быть причиной бессонницы, депрессии и стресса. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Согласно докладу Международной организации труда ООН, работа за пределами офиса может сделать людей более уязвимыми к развитию психических проблем.

Эксперты изучили воздействие удаленной работы на здоровье сотрудников, проанализировав данные из 15 стран.

Они обнаружили, что сотрудники были более продуктивными, находясь за пределами офиса. Однако исследователи отметили, что работа на дому также несла в себе определенные риски - это было связано с увеличением количество рабочих часов, более высокой интенсивностью работы и вторжением работы в личную жизнь.

"Сравнив сотрудников, работающих на дому, с офисными сотрудниками, ученые установили, что 41% людей, работающих удаленно, испытывали некоторую степень стресса, тогда как для офисных работников эта цифра составила лишь 25%", - отмечается в сообщении.

42% людей, которые всегда работают дома, сообщили, что страдают от бессонницы, по сравнению с 29% людей, которые имеют стабильное рабочее место.

Медики напомнили, что лишение сна связано с более высоким риском смерти и снижением производительности.

14 февраля психологи утверждали, что регулярные опоздания - не всегда признак неуважения или рассеянности.

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