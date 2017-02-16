Порошенко наградил участников боевых действий в других странах

Yаграды вручены за весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга

Президент Петр Порошенко наградил 43 человека государственными наградами Украины по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно сообщению, награды вручены за весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность.

Порошенко вручил ордена "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІІ степени, орден Данила Галицкого.

Среди награжденных - народный депутат Дмитрий Андриевский.

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