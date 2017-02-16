Сущенко выдвинули на получение премии ЮНЕСКО

На получение Всемирной премии ЮНЕСКО Сущенко выдвинул Национальный союз журналистов Украины

Национальный союз журналистов Украины выдвинула кандидатуру незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко на получение Всемирной премии ЮНЕСКО - "Гильермо Кано за вклад в дело свободы прессы". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на и.о. главы НСЖУ Сергея Томиленко.

Комментируя это решение, Томиленко сказал, что оно обусловлено тем, что "Роман Сущенко является образцом профессионального журналиста, которого посадили именно за преданность идеалам настоящей журналистики".

По словам Томиленко, офис ЮНЕСКО уже подтвердил получение представления НСЖУ.

Решение о лауреате этой премии объявляется 3 мая - во Всемирный день свободы прессы, учрежденный ООН.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.



7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.



В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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