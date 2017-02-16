Каждой десятой беременной украинке предлагали уволиться - опрос

Три четверти декретниц получили пособия по беременности и родам официально и в полном объеме, 1 из 10 женщин не получила компенсацию от компании

В 2016 году минимум половина трудоспособных жителей страны работала неофициально, свидетельствуют данные Госстата. А это значит, что оплата больничных, отпусков и декретных осуществляется по усмотрению работодателя. Как на самом деле выплачивают пособие по беременности и родам в украинских компаниях, рассказала LIGA.net руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Мащенко.

Согласно результатам опроса Международного кадрового портала hh.ua, две трети женщин, которые уходили в декрет в течение последних пяти лет, утверждают, что работодатель официально оформил декретный отпуск и отпустил в положенный по закону срок. Остальным женщинам повезло гораздо меньше. В частности, каждой десятой предложили написать заявление на увольнение "по собственному желанию". Еще 6% опрошенных утверждают, что за ними якобы сохранили рабочее место, но нашли повод уволить после выхода на работу. И только 8% работодатель предложил альтернативный вариант - удаленную занятость или отпуск "за свой счет" с обещанием сохранить рабочее место.





Также, как показывают данные опроса, три четверти декретниц получили выплаты пособий по беременности и родам официально и в полном объеме. При этом с каждой четвертой респонденткой работодатель обошелся не так, как того требует закон. Одна из десяти женщин не получила материальную компенсацию от компании. Остальным пособие по беременности и родам выплатили частично или полностью "в конверте".





Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в декабре 2016 года. В опросе приняли участие 715 женщин из разных регионов Украины, которые ходили в декретный отпуск на протяжении последних пяти лет.

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