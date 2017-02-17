NASA приглашает всех желающих искать Девятую планету

Каждый пользователь может через специально созданный сайт отследить движение планеты Девять

NASA пригласило всех желающих принять участие в открытии новых небесных тел и заняться поиском Девятой планеты, сообщает N+1.



На сайте Backyard Worlds: Planet 9 каждый может смотреть изображения-анимации и отмечать на них движущиеся объекты.



Это изображения, сделанные телескопом WISE. С 2010 по 2011 он полностью просканировал небо в среднем инфракрасном диапазоне.



Пользователи могут отмечать движущиеся тела - как их найти и как отмечать, написано в инструкции. Вероятно, один из них может быть новая планета.

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