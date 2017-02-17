В Англии малыша изъяли из семьи из-за взглядов отца на кормление
Суд Керклиса в английском Западном Йоркшире отменил решение службы опеки, которая забрала из семьи новорожденного. Там решили, что его мать испытывает психические проблемы, а отец имеет "необычные взгляды" на стерилизацию бутылочек с молочной смесью, передает Би-би-си.
Фраза мужчины о том, что бутылочки со смесью не обязательно стерилизовать, прозвучала в стенах роддома на первой неделе жизни младенца. Услышавшие ее медики выразили сомнения, что родители ребенка смогут обеспечить ему безопасность, и органы социальной опеки изъяли новорожденного из семьи более чем на два месяца.
Семье присудили 11250 фунтов (чуть более $14 тыс.) в качестве компенсации.
Кроме того, суд решил, что работники социальной опеки ввели суд в заблуждение относительно опасности для ребенка в случае его дальнейшего пребывания с родителями.
Младенец в итоге провел в службе опеки более 10 недель.
"Муниципалитет Керклиса серьезно нарушил базовые права мальчика и его родителей. Отделение младенца от родителей - серьезное вторжение в семейную жизнь", - отметил судья.
Муниципальные органы опеки признали ошибку и сочли, что, несмотря на вспышки гнева, которые наблюдались у отца младенца ранее, и курс психотерапии, который проходит мать мальчика, воссоединение ребенка с семьей полностью безопасно для него.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:00
-
вчера
09:20
-
вчера
14:20
-
вчера
18:57
-
вчера
18:08