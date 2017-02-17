Погода на выходные: в Украину идет потепление
На выходных, 18 и 19 февраля, по всей территории Украины ожидается теплая и солнечная погода. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
В субботу, 18 февраля, в северных областях ожидается повышение температуры от +1 до +3 градусов днем и -1, -3 градуса ночью. В северо-западных регионах ожидается мокрый снег, местами - дождь. В Закарпатской области от +4 до + 6 градусов днем, 0, -2 градуса ночью.
На юге ожидается повышение температуры до +8 градусов. В Одесской области температура днем будет держаться на уровне от +4 до+6 градусов, ночью - от -1 до +1 градуса, в области ожидается мокрый снег.
В Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, Днепропетровской областях температура будет держаться на уровне от +1 +4 градусов.
В Киеве в субботу ожидается от +1 до +3 днем и -1, -3 ночью, вероятен мокрый снег с дождем.
В воскресенье, 19 февраля, температура на западе поднимется от +3 до +8 градусов, на севере на термометре будет от +1 до +3 градусов, в южных областях также ожидается значительное потепление. По всей территории Украины в воскресенье осадков не ожидается.
В Киеве температура в воскресенье будет держаться на уровне от +1 до +3 градусов, осадков также не ожидается.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
01.02.17
11:41
-
23.01.17
13:49
-
31.01.17
09:00
-
01.02.17
11:05
-
14.02.17
15:38