Ученые: мобильные телефоны могут содержать опасные бактерии

Специалисты предупреждают, что, учитывая, что многие используют свой телефон во время еды, некоторые инфекции могут передаваться через рот



"Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что 42% австралийцев используют свой телефон в туалете, в то время как среди американцев таких было 75%. Хотя это может показаться проявлением многозадачности, специалисты предупреждают, что на самом деле вы можете рисковать своим здоровьем", - отмечается в сообщении.



По словам исследователей, маленькие сгибы телефона могут скрывать огромное количество опасных бактерий, являясь для них теплой и комфортной средой обитания.



Это бактерии включают в себя Salmonella, E.coli, Shigella и Campylobacter.





Медики говорят, что пользователи смартфонов также подвержены риску распространения вирусов, таких как стафилококк, которые могут легко передаваться от твердых поверхностей.



"Даже если вы не используете свой телефон в туалете, вы все еще держите его в руках в то время, когда заходите туда или выходите оттуда, и этого достаточно, чтобы потенциально опасные бактерии попали на ваш телефон, когда вы еще не вымыли руки", - сказала врач Анчита Кармакар.





Специалисты предупреждают, что, учитывая, что многие люди также используют свой телефон во время еды, некоторые инфекции могут передаваться через ротовую полость.











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