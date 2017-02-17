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Ученые: мобильные телефоны могут содержать опасные бактерии

17.02.2017 17:32
Специалисты предупреждают, что, учитывая, что многие используют свой телефон во время еды, некоторые инфекции могут передаваться через рот
Ученые: мобильные телефоны могут содержать опасные бактерии
Мобильные телефоны могут содержать опасные для здоровья бактерии. Об этом сообщает Вестник здоровья.

"Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что 42% австралийцев используют свой телефон в туалете, в то время как среди американцев таких было 75%. Хотя это может показаться проявлением многозадачности, специалисты предупреждают, что на самом деле вы можете рисковать своим здоровьем", - отмечается в сообщении.

По словам исследователей, маленькие сгибы телефона могут скрывать огромное количество опасных бактерий, являясь для них теплой и комфортной средой обитания. 

Это бактерии включают в себя Salmonella, E.coli, Shigella и Campylobacter. 

Медики говорят, что пользователи смартфонов также подвержены риску распространения вирусов, таких как стафилококк, которые могут легко передаваться от твердых поверхностей. 

"Даже если вы не используете свой телефон в туалете, вы все еще держите его в руках в то время, когда заходите туда или выходите оттуда, и этого достаточно, чтобы потенциально опасные бактерии попали на ваш телефон, когда вы еще не вымыли руки", - сказала врач Анчита Кармакар. 

Специалисты предупреждают, что, учитывая, что многие люди также используют свой телефон во время еды, некоторые инфекции могут передаваться через ротовую полость.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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