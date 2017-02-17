Ученые: мобильные телефоны могут содержать опасные бактерии
17.02.2017 17:32
Специалисты предупреждают, что, учитывая, что многие используют свой телефон во время еды, некоторые инфекции могут передаваться через рот
Мобильные телефоны могут содержать опасные для здоровья бактерии. Об этом сообщает Вестник здоровья.
"Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что 42% австралийцев используют свой телефон в туалете, в то время как среди американцев таких было 75%. Хотя это может показаться проявлением многозадачности, специалисты предупреждают, что на самом деле вы можете рисковать своим здоровьем", - отмечается в сообщении.
По словам исследователей, маленькие сгибы телефона могут скрывать огромное количество опасных бактерий, являясь для них теплой и комфортной средой обитания.
Это бактерии включают в себя Salmonella, E.coli, Shigella и Campylobacter.
"Даже если вы не используете свой телефон в туалете, вы все еще держите его в руках в то время, когда заходите туда или выходите оттуда, и этого достаточно, чтобы потенциально опасные бактерии попали на ваш телефон, когда вы еще не вымыли руки", - сказала врач Анчита Кармакар.
"Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что 42% австралийцев используют свой телефон в туалете, в то время как среди американцев таких было 75%. Хотя это может показаться проявлением многозадачности, специалисты предупреждают, что на самом деле вы можете рисковать своим здоровьем", - отмечается в сообщении.
По словам исследователей, маленькие сгибы телефона могут скрывать огромное количество опасных бактерий, являясь для них теплой и комфортной средой обитания.
Это бактерии включают в себя Salmonella, E.coli, Shigella и Campylobacter.
Медики говорят, что пользователи смартфонов также подвержены риску распространения вирусов, таких как стафилококк, которые могут легко передаваться от твердых поверхностей.
"Даже если вы не используете свой телефон в туалете, вы все еще держите его в руках в то время, когда заходите туда или выходите оттуда, и этого достаточно, чтобы потенциально опасные бактерии попали на ваш телефон, когда вы еще не вымыли руки", - сказала врач Анчита Кармакар.
Специалисты предупреждают, что, учитывая, что многие люди также используют свой телефон во время еды, некоторые инфекции могут передаваться через ротовую полость.
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