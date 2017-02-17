Умер знаменитый пес, охранявший пингвинов в Австралии

Собака были обучена защищать птиц от хищников, таких как лисы

Один из самых знаменитых псов Австралии Оддболл, охранявший пингвинов на юго-западе Виктории, умер в возрасте 15 лет. Об этом сообщает ABC.



О собаке, как о первопроходце в качестве защитника пингвинов, сняли даже документальный фильм.

Хозяин Оддболла Аллан Марш сказал, что пес умер от старости.

Когда проекта Middle Island начался в 2006 году, фиксировалось резкое снижение колонии пингвинов из-за хищников.

Собака были обучена защищать птиц от хищников, таких как лисы, во время сезона размножения.

Австралиец говорит, что на смену его покойному любимцу придут другие собаки, однако едва ли они станут ему такими же близкими как Оддболл.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.