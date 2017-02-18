Убийство патрульных в Днепре: Пугачев отказался давать показания

Обвиняемый отказался от дачи показаний, сославшись на 63-ю статью Конституции

Обвиняемый в убийстве патрульных полицейских в Днепре в сентябре 2016 года Александр Пугачев отказался давать показания в суде. Об этом сообщает Радио Свобода.



Об этом он заявил на заседании в Центральном районном суде Днепра 17 февраля.



Пугачев сослался на статью 63 Конституции Украины.



Он не признает своей вины.



Пугачев обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).