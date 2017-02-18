Убийство патрульных в Днепре: Пугачев отказался давать показания
Обвиняемый в убийстве патрульных полицейских в Днепре в сентябре 2016 года Александр Пугачев отказался давать показания в суде. Об этом сообщает Радио Свобода.
Об этом он заявил на заседании в Центральном районном суде Днепра 17 февраля.
Пугачев сослался на статью 63 Конституции Украины.
Он не признает своей вины.
Пугачев обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).
Мать погибшей патрульной Ольги Макаренко Надежда Лещик потребует от Пугачева возмещения морального ущерба в размере 3 млн грн.
25 сентября в Днепре были убиты двое патрульных полицейских - Ольга Макаренко и Артем Кутушев. Подозреваемый - уроженец РФ, бывший служащий спецроты МВД Торнадо Александр Пугачев - в тот же день был задержан правоохранителями.
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