Хобби помогает не выгореть на работе - исследование

Вопрос о хобби - это своеобразный детектор лжи для кандидатов, HR-ы любят применять его для оценки коммуникабельности и умения работать в команде

Директор по маркетингу рисует пейзажи, инженер увлекается парашютным спортом, а секретарь ведет кулинарный блог. Коллеги могут открыться с неожиданной стороны, если задать нерабочий вопрос: "Скажи, чем ты увлекаешься?" или "Какое твое хобби?" Как увлечение отражается и на карьере, и на качестве жизни, рассказала LIGA.net руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Мащенко.

По данным экспертов Международного кадрового портала hh.ua, хобби помогает переключиться с режима "работа" на команду "отдых". Порой это единственный способ забыть о тревожной планерке, трудном клиенте или негативной реакции шефа на проект. Грамотный работодатель знает: у человека, который имеет вне стен офиса увлекательные занятия, меньше шансов устать от основной работы, не выгореть на производстве. Если сотрудник в свободное время полноценно отдыхает, то, скорее всего, на работу он будет приходить более вдохновленным и с новыми силами.

Эксперты пришли к выводу, что хобби помогает справиться с напряжением и офисным стрессом. Конфликты с начальством, конкуренция с коллегами, задержка зарплаты и прочие неприятности способны надолго испортить настроение. Но если человек занимается еще чем-то интересным параллельно, у него есть возможность переключится и вернуть себе спокойствие и уравновешенность, такие необходимые в жизни.

Хобби - это творчество. И чем больше человек развивает творческий подход в той сфере, где для него нет ни рисков, ни обязанностей, тем креативнее он становится. А креатив, новые идеи, нестандартные подходы к решению задач сегодня особенно ценят работодатели. К тому же такой сотрудник будет вызывать заинтересованность со стороны коллег, ведь он - разносторонняя личность.

"Хобби поможет развить навыки и получить дополнительные знания, которые, как известно, за плечами не носить. Например, системный администратор, которому нравится делать сайты, создал для своей девушки портал по рукоделию. Потом - научился настраивать рекламу, после выложил несколько мастер-классов. По сути, молодой человек одновременно "прокачал" навыки маркетолога и менеджера проекта. Кто знает, куда это его приведет? Хобби может стать новой профессиональной историей. Многие начинающие предприниматели утверждают, что их увлечение уже приносило доход в тот момент, когда старая работа начала надоедать", - рассказала Екатерина Мащенко.

Некоторые увлечения могут стать источником дополнительного дохода. Проводить фотосессии, шить сумки на заказ, проводить уроки по изучению английского языка, монтировать короткие видеоролики, делать профессиональный макияж - доходы от этих видов деятельности лишними не будут, даже если они в разы меньше заработка на основной работе. Ведь любимое занятие, которое может приносить деньги, - это еще один бал к вашей самооценке.

"При трудоустройстве упомяните о хобби, если оно усиливает вас как профессионала. Если вы уверены, что хобби увеличит шансы на успех, про него стоит рассказать. Но бывает и по-другому: некоторые компании отказывают кандидатам с экстремальным хобби, чтобы снизить риски больничных и несчастных случаев. Так что фильтруйте", - отметила руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна.

По ее словам, если вы устраиваетесь на работу менеджером по рекламе, то полезно рассказать об изучении PR-технологий, увлечении фотографией и SMM. Если претендуете на должность менеджера по персоналу, стоит упомянуть опыт волонтерской работы в качестве коуча или о том, что в студенческие годы подрабатывали воспитателем в детском лагере. А вот про любовь к танцам, песне, вязанию или про умение выращивать лимоны в горшках лучше умолчать.

Еще варианты. Если вам на собеседовании несколько раз повторили, что ведущий бухгалтер должен быть очень внимательным, можете смело рассказывать, что в свободное время занимаетесь корректурой текстов. Вычитывать кандидатские диссертации доверяют только грамотным и внимательным.

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"Хотите выделиться? На интервью упомяните, что несколько лет являетесь капитаном команды "Что? Где? Когда?" и уже не раз выигрывали на городских соревнованиях. Работодателю будет приятно, что его потенциальный сотрудник обладает отличной эрудицией", - уточнила Мащенко.

Вопрос о хобби - это своего рода детектор лжи для кандидатов. HR-ы особенно любят применять его для оценки soft skills (коммуникабельность, умение работать в команде, навыки самопрезентации). Учтите это при составлении резюме. А если вы не намерены самостоятельно упоминать об увлечениях, то будьте готовы, что рекрутер на собеседовании может спросить: "Какое ваше хобби?".

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