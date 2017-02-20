Правоохранителей в Винницкой области подозревают в пытках

Полицейским Винницкой области грозит 10 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и за применение пыток

Прокуратура Винницкой области заявила о разоблачении трех полицейских одного из районных отделов полиции области, которые превышая свои служебные полномочия пытали человека и незаконно лишили его свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что провели расследования уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 127 (пытки) УК Украины. Подозреваемым полицейским сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения и об отстранении их от должности, уточнили в пресс-службе.

14 февраля сообщалось, что сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и полицией перекрыли канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор. Согласно данным правоохранителей, систематически поставляли наркотики на заказ задержанных работники конвойной службы.

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