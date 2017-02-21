Причиной погодных катастроф геофизики объявили невидимые реки

Атмосферные реки - потоки водяного пара в газовой оболочке - оказались причастны к 75% случаев аномальных ветров или осадков на средних широтах

Американские геофизики показали, что большинство экстремальных погодных явлений, наблюдаемых на средних широтах Земли, связано с невидимыми атмосферными реками - потоками водяного пара в газовой оболочке. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает Лента.ру.

Ученые отмечают, что такие реки оказались тем или иным образом причастны к примерно 75 процентам случаев аномальных ветров или осадков на средних широтах. Всего с 1997-го по 2003 год с существованием потоков водяного пара в газовой оболочке планеты связаны 14 из 19 катастроф, материальный ущерб каждой из которых составил свыше миллиарда долларов.

К подобным выводам ученые пришли, проведя реконструкцию погодных условий 1997-2014 годов. Для этого геофизики использовали данные из западной части Канады, Северной Европы, Новой Зеландии и Южной Америки, где потоки водяного пара в газовой оболочке планеты наблюдаются в среднем 30-35 дней в году.

Атмосферные реки отвечают за 30-50 процентов годового уровня осадков на западном побережье США. Объем воды, переносимой крупными воздушными потоками, в 7-15 раз превышает количество жидкости, содержащейся в Миссисипи - крупнейшей реке Северной Америки.

Ранее ученые показали, что невидимые атмосферные реки могут быть главной причиной появления крупных наводнений и вымирания экосистем.

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