Спасатели предупреждают о сильном ветре и подъеме уровня воды
Синоптики предупреждают, что сегодня в большинстве областей Украины пасмурно, ожидается мокрый снег с дождем, сильные порыве ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
При этом температура воздуха днем будет плюсовая, передают синоптики.
В Киеве 21 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не ходить под развесистыми деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач во избежание травм.
По предупреждению синоптиков, 21-22 февраля в высокогорье Закарпатской области в связи со снегопадами объявлена значительная (3 уровень) лавинная опасность. На северной, северо-восточной, восточной экспозициях Черногорского хребта сохраняются большие карнизы.
21-23 февраля в связи с оттепелью и снеготаянием ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Припяти на 0,3-1,0 м; на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Западного Буга (Львовская, Волынская области), реках Закарпатья на 0,5-1,5 м.
Также 21-23 февраля в Турковском и Дрогобичском районах Львовской области в связи с оттепелью и таянием снега ожидается разрушение льда на участках русл с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русл, в местах имеющихся заторов льда) - формирование или усиление заторов льда с резким повышением уровней воды.
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