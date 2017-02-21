Ученые назвали оптимальный возраст для вождения автомобиля

Лучше всего водить автомобиль в возрасте от 18 до 24 лет

Ученые выяснили, что лучше всего водить автомобиль в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Группа исследователей также заявила, что во время проведения комплексных наблюдений ученым удалось определить возраст, в котором человеку нельзя садиться за руль транспортного средства

Инициаторами экспериментов стали сотрудники из Университета Уэйна, расположенного в США.

В процессе реализации опытов медики задействовали желающих, возраст которых варьировался от 18 до 59 лет. По словам экспертов, все участники проектов находились под наблюдением специалистов.

Оказалось, что мужчины и женщины, находящиеся в возрасте 45-59 лет, склонны к дорожно-транспортным происшествиям.

"Это объясняется тем, что люди преклонного возраста не могут сосредоточиться на дороге, совершая правовые нарушения. Такие мужчины и женщины имеют нестабильное эмоциональное состояние, поэтому им тяжело брать ситуацию под контроль", - отмечается в сообщении.

Психологи утверждают, что регулярные опоздания - не всегда признак неуважения или рассеянности.

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