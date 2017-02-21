Для участия в ВНО-2017 зарегистрировались более 21 тысячи человек

Больше всего человек изъявили желание сдать тесты по украинскому языку и литературе - 21 099, истории Украины - 15 739, математике - 10 591

Продолжается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. По состоянию на 20 февраля 2017 зарегистрировано 21139 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Среди зарегистрированных:

выпускники общеобразовательных учебных заведений 2017 - 18315;

выпускники прошлых лет - 2376;

ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений - 446;

выпускники, которые в текущем году получают полное общее среднее образование в иностранных учебных заведениях - 2.

Активно абитуриенты регистрируются в следующих областях: Днепропетровской (4875), Харьковской (2548), Львовской (1813), Полтавской (1581), Одесской (1455).

Уже традиционно больше всего человек изъявили желание сдать тесты по украинскому языку и литературе - 21 099, истории Украины - 15 739, математике - 10 591. Для участия во внешнем независимом оценивании по английскому языку зарегистрировано 7719 человек, биологии - 7671, географии - 6 333, физики - 2255, химии - 2157, по русскому языку - 315, немецкому - 197, французскому - 67, испанскому языку - 6.

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится до 17 марта 2017 года.

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31 января 2017 года завершилась регистрация на пробное ВНО-2017, которое пройдет 1 и 8 апреля.

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