ВР дала местным властям рекомендации о чествовании Героев Украины

Верховная Рада рекомендует органам местного самоуправления называть улицы и школы, устанавливать мемориальные доски и памятные знаки в честь Героев

Депутаты Верховной Рады предлагают местным властям переименовывать улицы и школы в честь Героев Украины. За постановление о чествовании Героев Украины и информировании граждан о подвигах украинских военных №6045 проголосовали 256 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Рада рекомендует органам местного самоуправления информировать граждан о Героях, которые живут или жили в их городах и селах. В честь Героев предлагается называть улицы и школы, устанавливать мемориальные доски и памятные знаки. В частности, ВУЗам и школам предлагается установить информационно-мемориальные стенды с информацией о героях Украины и их подвигах во время защиты своей страны от вооруженной агрессии России.

20 февраля 2017 года президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины оперному певцу, волонтеру, участнику Революции Достоинства и войны в Донбассе Василию Слипаку посмертно.

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