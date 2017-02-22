Скоро весна: в Украину идет потепление
В Украину идет потепление в ближайшие два дня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Завтра, 23 февраля, будет облачно и дождливо.
В Киеве днем ожидается до 6-8 градусов тепла, а на юге до плюс 14 градусов. В центре, на севере и востоке - до 7-8 градусов тепла.
24 февраля на большей части Украины будет солнечно и без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве и северных областях до плюс 12 градусов.
В центре Украины ожидается днем до плюс 15 градусов. На востоке синоптики прогнозируют дождь и до плюс 10 градусов.
На юге - до плюс 14-15 градусов.
20 февраля сообщалось, что на реках запада Украины в связи с оттепелью и снеготаянием в ближайшие дни ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.
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