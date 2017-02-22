Скоро весна: в Украину идет потепление

Синоптики прогнозируют в пятницу в Киеве до +12 градусов, а на юге до +15

В Украину идет потепление в ближайшие два дня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра, 23 февраля, будет облачно и дождливо.

В Киеве днем ожидается до 6-8 градусов тепла, а на юге до плюс 14 градусов. В центре, на севере и востоке - до 7-8 градусов тепла.

24 февраля на большей части Украины будет солнечно и без осадков.





Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и северных областях до плюс 12 градусов.

В центре Украины ожидается днем до плюс 15 градусов. На востоке синоптики прогнозируют дождь и до плюс 10 градусов.

На юге - до плюс 14-15 градусов.

20 февраля сообщалось, что на реках запада Украины в связи с оттепелью и снеготаянием в ближайшие дни ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.

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