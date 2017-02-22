Полиция Огайо помогла школьнице с задачами по математике

В полиции не видят разницы между тем, что ребенок обратился к полицейским за помощью на улице или в интернете. Это просто модель общения XXI века

Полицейский из Огайо помог 10-летней девочке с домашней работой по математике. Лена Дрейпер, столкнувшись со сложностями при выполнении домашнего задания, решила посредством Facebook связаться с полицией города Марион, штат Огайо. Девочка попросила полицейских помочь ей, передает Би-би-си.

Позже полицейский признался, что надеялся, что девочке нужна помощь из области истории. Однако ей нужна была помощь по математике. Она не смогла решить два примера с несколькими скобками.

Лейтенант Грубер решился помочь девочке и объяснить, в каком порядке нужно выполнять математические действия в примерах.

"Я чувствовал себя довольно уверенным в моих ответах на оба вопроса и, возможно, это сработало против меня во втором примере", - признался Грубер.

Мама Лены Молли выложила переписку в Facebook. После этого несколько человек нашли в ответе лейтенанта ошибку. Он неправильно указал порядок математических действий в примере.

Для полиции Мариона этот случай стал моментом славы, несмотря на ошибку их сотрудника. В полиции полагают, что это свидетельствует о том, что доверие населения к ней растет. Тем не менее, в полиции признали, что ее сотрудникам стоит поработать над математическими навыками.

Пост Молли "лайкнули" более 2,3 тыс. пользователей соцсети.

"Мы надеемся, что нас не завалят просьбами помочь с домашней работой… Пока все в порядке", - говорит Грубер.

По его словам, в полиции не видят разницы между тем, что ребенок обратился к полицейским за помощью на улице или в интернете. Это просто модель общения XXI века, пояснил он.

"Мы в то же время побуждаем детей общаться с родителями, учителями, сестрами или братьям и другими школьниками до того, как обратиться к нам", - сказал Грубер.

Сама Лена в беседе с одним из местных изданий сказала, что понимает, что не всегда можно надеяться на полицию в вопросе выполнения домашнего задания. Но у нее есть и запасной план. "Я тогда позвоню охотникам за привидениями", - пояснила она.

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