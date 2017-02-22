Лутковская просит полицию не называть имен детей из групп смерти

Омбудсмен отметила, что обработка и распространение информации о лице должны осуществляться в рамках четкого соблюдения требований законодательства

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к главе Нацполиции Сергею Князеву с просьбой не публиковать имена и фамилии детей, состоящих в так называемых группах смерти в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В обращении акцентируется внимание на том, что на официальной странице Нацполиции в сообщении о группах смерти были размещены учетные записи детей в одной из социальных сетей.

В связи с этим Лутковская отметила, что обработка и распространение информации о лице должны осуществляться в рамках четкого соблюдения требований закона Украины о защите персональных данных.

Кроме того, учитывая то обстоятельство, что размещенная на сайте Нацполиции информация касается детей, Лутковская обратила внимание, что согласно статье 10 закона Украины об охране детства разглашение или публикация любой информации о ребенке, которая может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается.

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