Петренко сыграл роли в более чем 80 фильмах, в том числе в картинах "Двадцать дней без войны", "Жестокий романс" и "Воспоминания о Шерлоке Холмсе"

22 февраля в возрасте 78 лет умер актер Алексей Петренко. Об этом сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации.

Петренко родился в 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

Работал в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. С 1964 года - в Ленинградском театре Ленсовета. Выступал также на сцене Московского драматического театра и был штатным актером Киностудии им. М. Горького.

Петренко сыграл роли в более чем 80 фильмах, в том числе в драме "Двадцать дней без войны", в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить", в фильмах "Жестокий романс", "Узник замка Иф", "Женитьба", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе".

4 февраля умер российский актер Георгий Тараторкин.

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