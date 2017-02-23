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В предгорье Альп продается баварская вилла Горбачева - СМИ

23.02.2017 07:52
Усадьба на берегу озера была разбита в 1908 году, а капитальный ремонт и реставрацию основная постройка прошла только через 100 лет
В предгорье Альп продается баварская вилла Горбачева - СМИ
Михаил Горбачев (фото - ЕРА)

На берегу озера Тегернзе в предгорье немецкой части Альп продается вилла бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева, который, по данным источников издания Süddeutsche Zeitung, посещает ее крайне редко.

Со ссылкой на информацию местной газеты Hubertus-Schlössl сообщается, что дочь Горбачева Ирина Вирганская стала владелицей усадьбы в городе Тегернзе 11 лет назад.

Основное здание было возведено в 1908 году, а капитальный ремонт и реставрацию постройка прошла через 100 лет.

По данным источника, на вилле площадью 600 квадратных метров - 17 комнат, а прилегающая территория - около 2600 кв. м. Цена усадьбы установлена на уровне 7 млн евро.

Озеро Тегернзе на карте региона:

В мае 2016 года Горбачеву за его антиукраинские высказывания и поддержку агрессии РФ в Крыму был запрещен въезд в Украину до 2021 года в интересах обеспечения государственной безопасности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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