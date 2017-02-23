Синоптики предупреждают о сильном ветре и лавинной опасности

Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат, днем местами, в Приазовье и Киевской области - 25-30 м/с

Укргидрометцентр предупреждает о сильном ветре в четверг, 23 февраля, а также лавинной опасности в Карпатах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат, днем местами, в Приазовье и Киевской области - 25-30 м/с.



Ввиду этого ГСЧС призывает соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице, в частности не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.



Кроме того, синоптики предупреждают, что 23-24 февраля в связи с метелями и оттепелями в горах Закарпатской и в высокогорье Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3-й уровень) лавинная опасность.



22 февраля 2017 года сообщалось, что в ближайшие два дня в Украине потеплеет. Сегодня, 23 февраля, будет облачно и дождливо. В Киеве днем ожидается до 6-8 градусов тепла, на юге - до плюс 14 градусов. В центре, на севере и востоке - до 7-8 градусов тепла.



24 февраля на большей части Украины будет солнечно и без осадков.



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