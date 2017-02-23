Ученые: 800 граммов овощей и фруктов в сутки продлят жизнь
Употребление в сутки 10 порций овощей и фруктов может продлить жизнь. Об этом сообщает ВВС.
По расчетам ученых из Imperial college в Лондоне, следование этим рекомендациям может предотвратить 7,8 млн преждевременных смертей в год.
Одна порция - это 80 граммов.
"Примерно столько весит небольшой банан, груша или три чайных ложки с горкой шпината или гороха. Даже небольшое количество фруктов и овощей полезно для здоровья. Но чем больше человек их ест, тем лучше", - отмечается в сообщении.
200 граммов овощей и фруктов в день снижают риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний - на 13%, риск развития рака - на 4%, риск преждевременной смерти - на 15%.
800 граммов овощей и фруктов снижают риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний - на 28%, риск развития рака - на 13%, риск преждевременной смерти - на 31%.
Эксперты пришли к таким выводам на основе данных 95 различных исследований, в которых были изучены привычки в еде 22 миллионов человек.
Ученые также выделили овощи и фрукты, которые более эффективны в уменьшении риска появления и развития некоторых заболеваний. Так, в случае рака - это зеленые и желтые овощи, например, шпинат и перец, а также крестоцветные растения вроде цветной капусты.
Согласно прогнозам ученых, Южная Корея станет первой страной в мире, где продолжительность жизни женщин превысит 90 лет.
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