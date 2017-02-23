СБУ заявила о задержании полицейского во время сбыта наркотиков

Правоохранители подозревают отца задержанного полицейского в том, что дома он изготовлял, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации

Служба безопасности совместно с Военной прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции задержала помощника оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали также отца подозреваемого полицейского. Предполагается, что дома он изготовлял, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.

"Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для его переработки, взвешивания и фасовки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

14 февраля сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и полицией перекрыли канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор.

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