USD:  26.87  27.18   EUR:  28.15  28.79  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

СБУ заявила о задержании полицейского во время сбыта наркотиков

23.02.2017 11:40
Правоохранители подозревают отца задержанного полицейского в том, что дома он изготовлял, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации
СБУ заявила о задержании полицейского во время сбыта наркотиков
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Служба безопасности совместно с Военной прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции задержала помощника оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали также отца подозреваемого полицейского. Предполагается, что дома он изготовлял, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации. 

"Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для его переработки, взвешивания и фасовки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

14 февраля сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и полицией перекрыли канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 