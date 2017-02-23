Италия выделила пострадавшим от войны в Донбассе 1 млн евро

Всемирная Продовольственная Программа ООН получит 700 тысяч евро, еще 300 тысяч евро достанется ЮНИСЕФ

Правительство Италии выделило 1 млн евро Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ для оказания в 2017 году помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает агентство Укринформ.

"Мы следим за событиями на Востоке и знаем о том, что произошло в Авдеевке. В этом году итальянское правительство выделило 1 млн евро Всемирной Продовольственной Программе ООН и ЮНИСЕФ для предоставления помощи людям, которые пострадали в результате конфликта на востоке Украины", - сказал заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Он добавил, что 700 тысяч евро из этой суммы получит Всемирная Продовольственная Программа ООН, которая благодаря этим средствам будет иметь возможность оказать продовольственную помощь населению, которое не получает ее от других гуманитарных организаций. В целом планируется оказать продовольственную помощь 220 тысячам жителей Донбасса, которые пострадали от конфликта.

ЮНИСЕФ получит 300 тысяч евро для усиления программы информирования детей и семей, которые живут в районе линии конфликта, о минной опасности.

"Эти средства помогут защитить более чем 500 тысяч детей и их попечителей от опасности, которую представляют мины и боеприпасы, которые не разорвались", - отметила голова Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

15 февраля сообщалось, что Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует выделить 700 миллионов фунтов на новый "фонд развития" для поддержки партнеров Великобритании против мировых тиранов, в частности, против РФ. Большая часть наличных пойдет на защиту Украины и стран Балтии.

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