Жителей Земли 26 февраля ожидает уникальное солнечное затмение

Данный вид солнечного затмения считается редким: Луна пройдет перед Солнцем, при этом образуется светящийся ободок - гало, это можно увидеть на закате

26 февраля некоторые жители планеты смогут увидеть уникальное астрономическое явление - кольцеобразное солнечное затмение, то есть неполное. Астрономы отмечают, что лучше всего затмение будет видно в средних и субтропических широтах Южного полушария Земли, в частности в Чили и Аргентине. А в северном полушарии в это время будет ночь.

Кольцеобразное солнечное затмение считается довольно редким. Природный спутник Земли Луна пройдет перед Солнцем. При этом образуется светящийся ободок - гало. Это явление можно увидеть на закате, сообщает портал The Mirror.

Затмение станет первым в 2017-м году. Оно начнется в 16:53 по киевскому времени, но на территории Южной Америки. Пик затмения придется на точку с координатами 34,7˚ ю.ш. 31,2˚ з.д., продолжительность затмения - 44 секунды, ширина тени Луны на поверхности Земли - 31 км, пишет Новое время.

Визуально при кольцеобразном затмении Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью.

В максимальной фазе затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

Во время кольцеобразного затмения солнечный ободок не дает проводить наблюдения короны и близлежащих звезд.

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