Как преодолеть зависимость от смартфонов: советы психологов

Специалисты считают, что полный отказ от цифровых устройств - цифровой детокс - даже на короткое время поможет выработать полезные привычки

Специалисты советуют время от времени полностью отказываться от цифровых устройств, чтобы научиться контролировать себя и не тратить много времени на "залипание" в смартфон. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Люди никогда еще не были настолько зависимы от своих гаджетов. Как отмечают в Facebook, пользователи тратят в сети в среднем 50 минут в день. К тому же, они постоянно переключаются между похожими задачами, что ухудшает концентрацию внимания и работоспособность.

Отсутствие виртуальной связи с миром мгновенно начинает вызывать у нас тревогу и стойкое желание немедленно вернуться в онлайн, отмечает профессор психологии из Бостонского университета и эксперт по исследованию эмоций Стефан Хоффман. Это - "цифровая тревога". Негативные чувства из-за зависимости от соцсетей могут ухудшать депрессивные состояния, добавляет специалист. Люди, которые чувствуют, что не способны избавиться от привычки, чувствуют себя несчастными.

Некоторые люди начинают нервничать, когда нет доступа к сети - им кажется, что они должны постоянно держать руку на пульсе мировых новостей, чтобы не пропустить возможную угрозу, отмечает профессор Хоффман.

Как отмечают исследователи из Венгерской Академии Наук и Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, почти три четверти молодых людей, которые не имели доступа к своему смартфону, переживали так называемую "смещенную поведение" - суетливость или невроз навязчивых движений.

Чтобы снизить тревожность, связанную с использованием социальных медиа, нужно точно выяснить для себя, почему вы хотите изменить свое поведение в сети, отмечает Кристина Крук, автор книги "Счастье неосведомленности".

Вы можете, например, напомнить себе, что время, сэкономленное на соцсетях, позволит вам больше общаться с семьей или друзьями.

Если вы хорошо понимаете, в чем заключается компромисс, тревожность заметно снизится, уверена Кристина Крук. "Когда нет хорошей альтернативы соцсетям, никакой силы воли не хватит, чтобы удержаться от них", - говорит исследовательница.

Спросите себя честно, что вы делаете в сети и приносит ли вам это пользу, советуют психологи. Это поможет контролировать зависимость.

Полный отказ от цифровых устройств - цифровой детокс - даже на короткое время поможет выработать полезные привычки и лучше контролировать свои импульсы, отмечает Кристина Крук.

"Такая тактика на самом деле уменьшает беспокойство, потому что у вас просто не остается выбора, выключаться надо целиком и полностью", - объясняет специалист. Включите на смартфоне автономный режим и уберите приложения соцсетей с экрана.

Соцсети, бесспорно, объединяют людей и преодолевают одиночество, но люди начинают чувствовать искусственность общения онлайн. Соцсети дают ощущение принадлежности без необходимости общаться с глазу на глаз. "Это способ найти единомышленников и таким образом почувствовать свою значимость", - объясняет профессор Хоффман.

Вместо того, чтобы "зависать" онлайн, найдите время для личного общения на интересующие вас темы.

И не ругайте себя слишком строго. Когда вы чувствуете вину за нехватку силы воли, подумайте о том, что все медиа-платформы созданы именно так, чтобы вызвать у вас зависимость и не отпускать.

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