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Синоптики предупреждают о сильном ветре

24.02.2017 10:58
Украинцам советуют соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Фото: скриншот видео

По данным Укргидрометцентра, 24 февраля в течение дня порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - подчеркнули в пресс-службе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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