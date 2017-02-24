Синоптики предупреждают о сильном ветре

Украинцам советуют соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице

По данным Укргидрометцентра, 24 февраля в течение дня порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - подчеркнули в пресс-службе.

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