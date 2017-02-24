В Украине под эгидой НАТО хотят готовить парамедиков

Партнером Украины от НАТО в программе подготовки специалистов-парамедиков выступила Румыния

В Украине под эгидой НАТО планируется открыть учебный центр по подготовке парамедиков с использованием возможностей телемедицины. Об этом сообщает агентство Укринформ.

"Я надеюсь, что в ближайшее время Украина будет иметь возможность создать центр подготовки инструкторов для парамедиков с использованием оборудования телемедицины по стандартам НАТО", - заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на конференции по вопросам развития многонациональной системы телемедицины для чрезвычайных ситуаций, которая состоялась в пятницу в штаб-квартире НАТО.

Богомолец сообщила, что партнером Украины от НАТО в этой программе выступила Румыния.

Говоря о значении для Украины медицины чрезвычайных ситуаций, Богомолец напомнила участникам конференции, что государство сейчас является единственным в Европе, которое ведет реальную войну на своей территории.

Она подчеркнула, что украинские медицинские работники приобрели в условиях боевых действий в противостоянии российскому агрессору большой практический опыт и знаний и готовы поделиться ими с партнерами по Альянсу.

Следовательно, отметила народный депутат, участие Украины в программе НАТО по созданию многонациональной системы телемедицины является чрезвычайно важной для получения опыта и знаний по новым стандартам.

2 декабря 2016 года Министерство здравоохранения Украины внедрило изменения в состав военных аптечек соответствии со стандартами НАТО.

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