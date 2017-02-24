В Украине под эгидой НАТО хотят готовить парамедиков
В Украине под эгидой НАТО планируется открыть учебный центр по подготовке парамедиков с использованием возможностей телемедицины. Об этом сообщает агентство Укринформ.
"Я надеюсь, что в ближайшее время Украина будет иметь возможность создать центр подготовки инструкторов для парамедиков с использованием оборудования телемедицины по стандартам НАТО", - заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на конференции по вопросам развития многонациональной системы телемедицины для чрезвычайных ситуаций, которая состоялась в пятницу в штаб-квартире НАТО.
Богомолец сообщила, что партнером Украины от НАТО в этой программе выступила Румыния.
Говоря о значении для Украины медицины чрезвычайных ситуаций, Богомолец напомнила участникам конференции, что государство сейчас является единственным в Европе, которое ведет реальную войну на своей территории.
Она подчеркнула, что украинские медицинские работники приобрели в условиях боевых действий в противостоянии российскому агрессору большой практический опыт и знаний и готовы поделиться ими с партнерами по Альянсу.
Следовательно, отметила народный депутат, участие Украины в программе НАТО по созданию многонациональной системы телемедицины является чрезвычайно важной для получения опыта и знаний по новым стандартам.
2 декабря 2016 года Министерство здравоохранения Украины внедрило изменения в состав военных аптечек соответствии со стандартами НАТО.
Читайте также: Минздрав: что входит в состав аптечки ВСУ по стандартам НАТО
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:59
-
13:28
-
13:26
-
12:51
-
12:28
Новости партнеров
- 93237
- 42985
- 41731
- 17510
- 16099