Папа Римский: Лучше уж быть атеистом, чем лицемерным католиком
Лучше быть атеистом, чем одним из "многочисленных" католиков, которые ведут лицемерную двойную жизнь. Такое мнение выразил во время утренней мессы в своей резиденции в Ватикане Папа Римский Франциск, пишет агентство Голос Америки.
"Столько католиков ведут себя таким образом. Они говорят: я очень верующий, я всегда хожу на мессу, я состою в такой-то ассоциации", - сказал он.
При этом, по словам понтифика, этим людям следовало бы также признать, что они живут "не по-христиански", не платят своим работникам "достойную зарплату", эксплуатируют людей, отмывают деньги, "занимаются грязными делами" и вообще ведут двойную жизнь.
Франциск процитировал мнение, которое ему "часто доводилось слышать": "Чем быть таким католиком, лучше уж быть атеистом".
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Сообщается, что такая позиция понтифика в отношении атеистов удивила церковь.
После своего избрания в 2013 году он заявил, что христиане должны считать атеистов хорошими людьми, если те делают добрые дела.
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