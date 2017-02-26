ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды и ледоходе на реках

Из-за оттепели ожидается разрушение льда, местами ледоход, на отдельных пониженных участках берегов возможен начальный выход воды на пойму

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровня воды и ледоходе на реках Украины в связи с оттепелью 26-27 февраля 2017 года. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

26 февраля в связи с оттепелью и снеготаянием на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями.

Ожидается разрушение льда, местами ледоход.

На отдельных пониженных участках берегов возможен начальный выход воды на пойму.

27 февраля ожидается продолжение развития весеннего наводнения с подъемом уровней воды.

На участке Днестра "Галич - Залещики" на 0,3-1,3 м, на участке "Залещики - начало Днестровского водохранилища" ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом около Залещиков на 1,0-2,0 м, на участке "Рухотын - Жванец" до 2,0-4,0 м.

На реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается подъем воды на 0,3-1,0 м, возле Литовижа на 1,0-1,5 м, местами возможен выход воды на пойму.

На реках бассейна Припяти в пределах Волынской и Ровенской областей ожидается подъем воды на 0,3-1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.

Читайте также: Скоро весна: в Украину идет потепление

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.