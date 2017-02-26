Киевский метрополитен откажется от жетонов до конца 2017 года
В Киевском метрополитене до конца 2017 года будут полностью изъяты из оборота жетоны. Для разовых поездок пассажиры должны будут покупать карточку, пополненную на необходимое количество поездок. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Все больше пассажиров переходят на карточки, а мы напоминаем, что жетон будет выведен из оборота до конца года. Мы переформатируем кассы на работы с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Скоро в кассах их не будет вообще", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что владельцы карточек PayPass могут оплачивать проезд сразу на желтых турникетах.
16 февраля сообщалось, что Киевский метрополитен начинает процесс отказа от использования жетонов.
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