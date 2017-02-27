Половина видов животных может исчезнуть до 2100 года - биологи

Ученые обвиняют развитые страны Запада в растрате ресурсов планеты и уничтожении ее экосистемы "с беспрецедентной скоростью"

Каждому пятому виду животных на Земле в настоящее время грозит исчезновение, и к концу века, если срочно не будут приняты меры, с опасностью вымирания столкнется 50% видов. Об этом пишет издание The Guardian.

В Ватикане под эгидой Папской Академии наук соберут выдающихся биологов, экологов и экономистов, которые обсудят социальные и экономические меры, которые необходимы для сохранения биосферы планеты.

"Богатые западные страны в настоящее время выкачивают ресурсы планеты и уничтожают ее экосистему с беспрецедентной скоростью", - заявил биолог Пол Эрлих из Стэнфордского университета в Калифорнии.

Речь идет о вымирании таких видов животных и растений, которые играющих важную роль в существовании биосферы Земли: они поглощают выбросы углекислого газа, регенерируют почву и сохраняют контроль над количеством насекомых-вредителей.

"К началу следующего столетия мы сталкиваемся с перспективой потерять половину нашей дикой природы. Тем не менее, люди рассчитывают на живой мир, чтобы поддерживать себя. Это очень страшно. Вымирание видов - еще большая угроза для цивилизации, чем изменение климата - по той простой причине, что этот процесс является необратимым", - сказал профессор биологии из ботанического сада в Миссури Питер Рейвен.

Согласно данным ООН, население планеты увеличится с нынешних 7,4 млрд до 11,2 млрд к 2100 году, причем прирост будет обеспечиваться в основном за счет стран Африки, где коэффициент рождаемости по-прежнему вдвое больший, чем остальной части мира.

17 февраля 2017 года сообщалось, что вымершие более четырех тысяч лет назад мамонты могут быть возрождены благодаря генетической инженерии с применением технологии СRISPR/Cas9.

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