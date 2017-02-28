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Строительство метро в Днепре обойдется в €300 млн - Порошенко

28.02.2017 02:27
Президент сообщил, что проектная документация уже утверждена, а строительство планируют завершить через 3-4 года
Строительство метро в Днепре обойдется в €300 млн - Порошенко
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

С Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком подписаны кредитные договора на общую сумму более €300 млн на строительство Днепровского метрополитена. Проектная документация уже утверждена и в ближайшее время начнутся земельные работы. Строительство планируется завершить через 3-4 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Днепр, сообщает пресс-служба главы государства.

"Строительство метрополитена в Днепре - это символ нашего сотрудничества с ЕС", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что контроль со стороны двух европейских банков даст возможность эффективно использовать средства на строительство метрополитена.

26 февраля сообщалось, что в Киевском метрополитене до конца 2017 года будут полностью изъяты из оборота жетоны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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