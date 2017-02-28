Спасатели предупреждают о подъеме уровней воды и угрозе лавин

Подъем уровней воды ожидается на реках бассейна Припяти в Житомирской и Ровенской областях, а в Прикарпатье сохраняется лавинная опасность

В Житомирской и Ровенской областях во вторник, 28 февраля, ожидается подъем уровней воды в реках, а в Ивано-Франковской области сохраняется угроза схода лавин. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Согласно сообщению, на реках бассейна Припяти в пределах Ровенской и Житомирской областей ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3-0,7 м.



"Местами возможны выход воды на пойму и частичное подтопление сельскохозяйственных угодий, дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды", - отметили в ГСЧС.



Также, по прогнозам синоптиков, сегодня в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3-й уровень) лавинная опасность.



27 февраля сообщалось, что на этой неделе во всех регионах Украины ожидается резкое потепление.



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