Порошенко наградил 61 бойца АТО, 17 - посмертно

Бойцы награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами 61 воина ВСУ и Нацгвардии, которые защищают украинский народ и государство от российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При этом 17 военных награждены посмертно.

Орденом Богдана Хмельницкого награжден младший лейтенант Сергей Галаш - командир разведывательной роты 54-го отдельного разведбата оперативного командования "Север", уроженец Керчи (Крым).

8 октября 2016 года разведывательная группа Галаша уничтожила двух боевиков и захватила в плен одного террориста ДНР с оружием и личными документами. При выходе группы из района ведения разведки противником был открыт огонь из различных видов вооружения. Младший лейтенант, управляя действиями группы огневой поддержки на БРМ-1К, подавил огневые средства противника. Благодаря его умелым действиям разведывательная группа смогла без потерь выйти в безопасное место и вывести пленника.

Орденом "За мужество" (посмертно) награжден солдат Роман Гавриленко - гранатометчик мотопехотного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

28 мая 2016 года на наблюдательном посту "Умань" Гавриленко вступил в неравный бой с диверсионно-разведывательной группой российско-террористических войск. Солдат героически погиб от полученных ранений. Благодаря его смелости, боевому мастерству было сорвано дальнейшее продвижение террористов вглубь позиций батальона.

Орденом "За мужество" награжден старший солдат Роман Малышевский - водитель противотанково-пулеметного отделения 59-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

14 августа 2016 года Малышевский на наблюдательном пункте "КЛИН" вступил в бой с ДРГ боевиков. После окончания боекомплекта в пулемете, он из окопа забросал противника гранатами, в результате чего один противник был обезврежен, а группа отступила.

27 февраля, во время посещения Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Порошенко встретился с ранеными бойцами Вооруженных Сил, в частности с участниками боевых действиях в районе Авдеевки в январе-феврале этого года, и вручил им награды.

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