О чем говорят глаза: ученые разработали уникальную методику

Уникальная методика позволяет определить эмоции человека, не анализируя его физическое состояние, говорят специалисты

Группа специалистов реализовала уникальный в своем роде эксперимент, благодаря которому врачам удалось найти новый способ, определяющий эмоциональное состояние людей. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Инициаторами комплексных испытаний стали сотрудники из клинического центра, расположенного в Соединенных Штатах.

По словам ученых, уникальная методика позволяет определить эмоции человека, не анализируя его физическое состояние. Авторы проектов заявили, что в диагностике эмоционального состояния мужчин и женщин могут помочь их глаза.

Во время испытаний врачи анализировали те процессы, происходящие в головном мозге, которые "отражались" в глазах людей. Специалисты задействовали больше 100 добровольцев обоих полов. Всем участникам наблюдений показывали 60 снимков глаз человека.

Добровольцы объективно оценили эмоции людей по их глазам, не учитывая остальную мимику лица. Таким образом, по глазам человека можно узнать о его эмоциональном состоянии, сделали вывод эксперты.

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