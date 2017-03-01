Как запоминать имена новых знакомых: советы бизнес-тренеров

Забытое имя может стать настоящей проблемой, особенно в деловой обстановке, где важно наладить хорошие отношения

Способность запоминать имена - это эффективный способ, при помощи которого руководители компаний могут завоевать доверие сотрудников, а топ-менеджеры - найти взаимопонимание с потенциальными клиентами. Бизнес-тренеры рассказали Би-би-си о приемах, которые можно использовать для улучшения памяти.

Чтобы запомнить имя собеседника, достаточно соблюдать пять шагов, утверждают они.

В первую очередь необходимо обратить внимание на имя собеседника в тот момент, когда он представляется вам. Зачастую в этот момент мы скорее думаем о том, что собираемся сказать, чем слушаем, как человек представляется.

"Повторите имя. Вскоре после того, как вы услышали имя нового знакомого, найдите уместный способ его повторить. Если оно сложное, можете спросить, как оно пишется, либо просто скажите "приятно познакомиться", добавив имя человека. Представьте образ, который вы ассоциируете с эти именем. Например, он может быть основанным на его похожем с именем звучании", - советуют тренеры.

Многие плохо запоминают имена, однако имеют врожденную пространственную память и хорошо запоминают черты лица. Эксперты советуют связать имеющуюся картинку с аспектом внешности человека: главное, чтобы этот аспект был неизменным.

"Волосы, к примеру, можно постричь или покрасить. И не говорите человеку об этом приеме, иначе вы можете его обидеть. Снова вызовите в памяти эту информацию. Чуть позже найдите время, чтобы вспомнить образы и имена. В конце вечера или следующим утром, если у вас будет такая возможность, вспомните все образы и имена. Помните, что запоминая чье-либо имя, вы показываете человеку, что слушаете его, и что его мнение для вас важно. Забытое имя может стать настоящей проблемой, особенно в деловой обстановке, где важно наладить хорошие отношения", - говорится в статье.

"Забыть чье-то имя - большая бестактность. Ваш собеседник может подумать, что к нему отнеслись неуважительно, его проигнорировали или сочли неважным", - говорит Кетера А. Фоглер, доцент кафедры психологии в Университете Джеймса Мэдисона в штате Вирджиния, США.

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