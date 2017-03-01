С 1 апреля в Украине появится ряд бесплатных лекарств - Гройсман

Бесплатные лекарства будут выдавать для больных хроническими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом или астмой

В Украине для хронических больных гипертоническими заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой с 1 апреля 2017 года начнут выделять бесплатные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы с 1 апреля запускаем выделение бесплатных лекарств для украинских граждан, у которых есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет II типа или бронхиальная астма", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

На эту программу, в которой могут участвовать все аптечные сети, выделено 0,5 млрд гривень. "Дайте качественные цены, качественные препараты, и государство вам заплатит за это деньги", - отметил Гройсман.

Также премьер напомнил, что 1 марта правительство вышло "на финишную прямую" по оптимизации цен на лекарства. Он отметил, что осуществляется мониторинг по снижению цен на лекарства, и уже есть первые результаты. Так, некоторые аптечные сети уже снизили цены на препараты на 20% -70% по разным позициям. "Это только начало, еще система не устойчива", - отметил Гройсман.

6 января 2017 года сообщалось, что в Украине заработала система упрощенной регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах Запада.

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