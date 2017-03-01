Пресс-центр: Стандарты прав человека - курс для адвокатов, судей

Цель курса - повышение профессионального потенциала судей и адвокатов относительно содействия соблюдению и защиты прав и свобод человека в Украине

Сегодня, 1 марта был дан старт учебному курсу "Стандарты прав человека в практике адвокатов и судей". Курс внедряется Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ) в партнерстве с Образовательным Домом прав человека в Чернигове, Фондом Домов прав человека (Норвегия), Хельсинкским Фондом по правам человека (Польша), а также Львовским национальным университетом им. Ивана Франко. Генеральный информационный партнер - ЛИГА:ЗАКОН. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Целью курса является повышение профессионального потенциала судей и адвокатов относительно содействия соблюдению и защиты прав и свобод человека в Украине, а также внедрения международных стандартов в области прав человека в национальную правовую систему. Курс ориентирован на украинских адвокатов и судей, которые заинтересованы в новых знаниях и передовых профессиональных инструментах, для установления верховенства права в Украине.

По словам координатора образовательных программ для юристов УХСПЧ Дарьи Свиридовой, отбор на участие кандидатов в курсе будет многоступенчатым. "Это даст возможность будущим участникам понять, что они действительно хотят обучаться по этой программе, что она действительно является для них и ценностно, и содержательно важна", - подчеркнула она.

Адвокат, исполнительный директор УХСПЧ Аркадий Бущенко подчеркнул, что настало время выйти на рынок с собственным продуктом. "Отличие этого курса от многих других состоит в том, что мы сосредотачиваемся на стандартах прав человека и углубленно изучаем не только эти стандарты, но их внедрение, использование этих стандартов в адвокатской практике", - подчеркнул он.

Адвокат Регионального центра по правам человека, эксперт УХС Сергей Заец уверен, что данный курс является единственным на территории Украины по обучению прав человека. "Ценность этого курса, прежде всего, состоит в том, что те, кто обучается по этой программе, в течение года остаются погруженными в эту тематику. Они вынуждены будут систематически возвращаться к обучению материалов. И самым главным результатом является смена шаблонов мышления", - подчеркнул он.

Правительственный уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина акцентировал внимание на необходимости изменения подходов, которые в настоящее время существует относительно изучения принципов и стандартов Совета Европы и ЕСПЧ. "Мы должны отойти от заучивания на память тех или иных фраз из решений Европейского суда и применения этих фраз без анализа", - сказал он.

В свою очередь PR-менеджер компании ЛИГА:ЗАКОН Мария Иваник пообещала, что участников курса ждет много сюрпризов от компании. "Мы стремимся всячески помогать адвокатам, юристам нашими продуктами. На нашей платформе есть абсолютно все законодательство", - напомнила она.

"Мы прекрасно понимают, что без прав человека сложно развиваться, работать. И уровень развития бизнеса зависит напрямую от уровня демократии в стране, а также уровня соблюдения прав человека", - подытожила Мария Иваник.

Дарья Свиридова остановилась более подробно на отборе кандидатов и на самом курсе.

По ее словам, начиная с сегодняшнего дня, отбор кандидатов продлится до 20 марта.

Подача заявки на участие:

1. Заполнение формы (отдельно для судей, отдельно - для адвокатов).

2. Выполнение практического задания относительно практики и применения стандартов ЕСПЧ.

Дарья Свиридова отметила, что конкурентным преимуществом будет являться применение практики ЕСПЧ потенциальными кандидатами.

Обучение будет проходить в двух форматах:

Первый формат: В течение года все участники курса пройдут 5-ть онлайн обязательных курсов на платформе Moodle. По результатам каждого модуля необходимо будет выполнить задание и тест. На каждом этапе участники курса будут набирать соответствующее количество балов.

Второй формат: Очные 3-дневные семинары, на которые смогут попасть только те участники, которые будут набирать наибольшее количество балов во время обучения на онлайн модулях.

Всего на обучение на первом этапе будет отобрано 50 адвокатов и судей. Не позднее 27 марта будут объявлены результаты отбора.

По окончании первого этапа обучения, включающего онлайн модуль и очные семинары, будут отобраны 30 участников курса. Сам старт обучения планируется с апреля месяца.

Следует также отметить, что обучение на курсе является бесплатным. Участники самостоятельно оплачивают только проезд на очные семинары.

Более подробную информацию про курс, условия, а также анкету участника можно найти на сайте проекта http://hrs-course.helsinki.org.ua/.

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