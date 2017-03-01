В Лондоне задержали рейс в США из-за мыши в самолете

Представители British Airways достаточно оперативно нашли самолет на замену, однако он смог взлететь только через несколько часов

Вылет рейса авиакомпании British Airways из Лондона в Сан-Франциско задержался в среду на несколько часов, поскольку на борт проникла мышь. Об этом пишет Би-би-си.

"Произошло весьма неожиданное происшествие", - так, по словам одного из пассажиров, обрисовал ситуацию по громкой связи смущенный член экипажа.

Самолеты не могут летать с грызунами на борту, так как те могут повредить электропроводку и другие кабели.

"Люди не знали, как реагировать. Многие не верили сообщениям экипажа", - рассказала журналистам пассажирка рейса, представившаяся как Карли.

Представители British Airways достаточно оперативно нашли самолет на замену, однако он не смог взлететь в течение нескольких часов, поскольку все гейты аэропорта Хитроу были заняты.

В результате желавшие вылететь поздним лондонским утром в калифорнийский город пассажиры поднялись в воздух на четыре часа позднее запланированного.

Представители авиакомпании сообщили: "Мы знаем, что почти все хотят летать нашими самолетами в Сан-Франциско, но в этом случае был еще один очень маленький клиент, которого мы отправили обратно к гейту. Все двуногие уже летят в Калифорнию. Просим прощения за задержку".

О судьбе пойманной мыши British Airways не сообщает.

Казусы с желающими путешествовать мышами происходят достаточно регулярно: так, в августе прошлого года пассажирам рейса Air France из Бамако в Париж пришлось на двое суток задержаться в столице Мали, поскольку грызун долгое время не давал экипажу судна поймать себя.

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