В Киевском метро изменился язык табло: винят "руку Кремля"

Изменение названия месяца на табло турникетов в Киевском метрополитене приписали вмешательству "руки Кремля"

В Киевском метрополитене изменилось название месяца - "березень" стал "мартом", а виновником этого является якобы "рука Кремля". Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Рука Кремля достала до наших турникетов. И вместо благозвучного "1 березня" сегодня мы все увидели "1 марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проблема уже устраняется, однако это может занять несколько дней.

26 февраля сообщалось, что в Киевском метрополитене до конца 2017 года будут полностью изъяты из оборота жетоны. Для разовых поездок пассажиры должны будут покупать карточку, пополненную на необходимое количество поездок.

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