USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киевском метро изменился язык табло: винят "руку Кремля"

02.03.2017 01:59
Изменение названия месяца на табло турникетов в Киевском метрополитене приписали вмешательству "руки Кремля"
В Киевском метро изменился язык табло: винят "руку Кремля"
Фото: facebook.com/kyivmetro

В Киевском метрополитене изменилось название месяца - "березень" стал "мартом", а виновником этого является якобы "рука Кремля". Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Рука Кремля достала до наших турникетов. И вместо благозвучного "1 березня" сегодня мы все увидели "1 марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проблема уже устраняется, однако это может занять несколько дней.

26 февраля сообщалось, что в Киевском метрополитене до конца 2017 года будут полностью изъяты из оборота жетоны. Для разовых поездок пассажиры должны будут покупать карточку, пополненную на необходимое количество поездок.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 