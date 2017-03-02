Синоптики предупреждают об угрозе подтопления в Закарпатье

По данным Укргидрометцентра, возможны подтопления сельхозугодий ряда сел и местных автодорог в Виноградовском и Иршавском районах

В ряде районов Закарпатской области в связи с ожидаемыми осадками и снеготаянием 2-3 марта 2017 года ожидается развитие следующей волны половодья и, как следствие, есть угроза подтопления. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



По прогнозам синоптиков, в нижнем течении реки Боржава ожидается подъем уровня воды на полтора-два метра с выходом на пойму, в связи с чем возможны подтопления сельхозугодий ряда сел и местных автодорог в Виноградовском и Иршавском районах.



На других реках Закарпатья уровни воды могут подняться на 0,1-1,5 м, на реке Уж - на 0,5-1 м, возможен выход воды на пойму.



Также ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м, на реках бассейнов Прута, Сирета - на 0,3-0,8 м, без негативных последствий.



Кроме того, по прогнозам Укргидрометцентра, 2 марта в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная (3-й уровень) лавинная опасность.



27 февраля сообщалось, что на этой неделе во всех регионах Украины ожидается резкое потепление.



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