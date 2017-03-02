Ученые рассказали, как сон влияет на вес человека

Даже при генетической предрасположенности к полноте важную роль в борьбе с ожирением играет образ жизни, утверждают исследователи

У человека с генетической предрасположенностью к полноте, который спит менее семи и более девяти часов, увеличивается риск ожирения. Это в ходе исследования выяснили ученые Университета Глазго, сообщает Би-би-си.

Вес предрасположенных к полноте людей, которые много спят, в среднем на 4 кг больше, чем у тех, кто спит 7-9 часов. У тех, кто спит мало, вес превышен на 2 кг.

На риск ожирения влияют также дневной сон, ночные смены и дневная сменная работа, когда время выхода сотрудника на работу меняется каждый день, неделю или месяц.

Этот негативный эффект наблюдается вне зависимости от диеты, состояния здоровья или социально-демографической группы людей.

Однако влияние ненормированного сна на вес тех, у кого нет предрасположенности к полноте, значительно меньше, говорят авторы исследования.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что даже при генетической предрасположенности к полноте важную роль в борьбе с ожирением играет образ жизни.

Это первое исследование, в котором анализируется связь между длительностью сна и риском ожирения. Ученые использовали в своей работе данные UK Biobank - британского хранилища биологических материалов.

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